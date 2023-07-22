В Петербурге в 2024 году вырастет стоимость школьного питания

В 2024 году в петербургских школах повысится стоимость горячего питания для школьников. Соответствующий проект постановления правительства Санкт-Петербурга отправлен на антикоррупционную экспертизу.

Согласно документу, цена завтрака для учеников начальной школы в следующем году вырастет с 96,9 до 99,9 рубля, для средней школы — со 147,4 до 152,9 рубля, для старшей — до 172,1 рубля. Цена обеда поднимется для младшеклассников с 242,2 до 249,7 рубля, для учащихся средней школы — с 284,7 до 294 рублей, а для старшеклассников — с 415,2 до 430,2 рубля.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что осенью 2023 года в Петербурге откроется 11 новых школ.

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