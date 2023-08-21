«Давай поженимся» вернется в эфир с 28 августа

Программа «Давай поженимся» вернется в эфир «Первого канала» с 28 августа, сообщили ТАСС в пресс-службе телеканала. Ранее гендиректор канала Константин Эрнст говорил, что съемки возобновили в конце июня.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Слева направо: ведущие «Давай поженимся» Лариса Гузеева и Роза Сябитова

Фото: Юрий Самолыго / ТАСС Слева направо: ведущие «Давай поженимся» Лариса Гузеева и Роза Сябитова

Фото: Юрий Самолыго / ТАСС

Согласно сообщению пресс-службы, съемки прошли в новой студии, а в программе появился «искусственный интеллект, который будет делать прогнозы относительно возможных союзов». Ведущая проекта Лариса Гузеева говорила, что новые выпуски «будут максимально ориентированы на создание семьи и здоровых отношений».

«Давай поженимся» — свадебное ток-шоу, выходящее на «Первом канале» с 2008 года. «Первый канал» изменил сетку вещания в пользу общественно-политических программ после начала спецоперации на Украине. В сентябре 2022 года Константин Эрнст объявил о возвращении развлекательных программ. Так, возобновилось вещание «Пусть говорят» и «Жить здорово».

Лусине Баласян