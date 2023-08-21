Bulgari обновила коллекцию Monete в честь открытия отеля в Риме

Ювелирно-часовой дом Bulgari обновил коллекцию Monete в честь открытия отеля Bulgari Roma, девятого в собрании Bulgari Hotels & Resorts. Среди новинок знаменитой коллекции, воплощающей в себе характерную для Рима связь прошлого с настоящим, есть и произведения высокого ювелирного искусства, и более демократичные украшения. Главными украшениями стали два колье. Чокер Augusto Imperatore Monete со старинной серебряной монетой 27 г. до н. э. — 14 г. н. э. выполнен в технике Tubogas из розового золота и украшен квадратными элементами с бриллиантами, которые напоминают фасад здания нового отеля Bulgari Roma. Длинная цепочка с драгоценными камнями и изумрудными бусинами общим весом более 600 карат колье Augustus Emerald Monete Sautoir венчается восьмиугольным кулоном с бронзовой римской монетой 14-37 годов н. э. с профилем императора Тиберия Августа.

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Также в коллекции есть комплект из чокера и браслета с монетами 400 и 350 годов до нашей эры. Серьги с серебряными монетами из Фракии 386-338 годов до н. э. с изображением львов. Браслет в виде цепочки из желтого золота с серебряной монетой времен правления Тиберия Августа (14-37 гг. н. э.). Комплект из колье и браслета Imperial Geometry Monete, полностью инкрустированных бриллиантами и украшенных монетами в восьмиугольном обрамлении. Колье Triumvirate Tubogas Monete из желтого, белого и розового золота 18 карат в технике Tubogas. Кольцо из розового золота с древнеримской монетой. И комплект из колье и серег Roma Eterna из желтого золота.