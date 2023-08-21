На Лиговском проспекте до октября закроют движение по выделенной полосе

С 23 августа по 1 октября на Лиговском проспекте в центре Санкт-Петербурга будет закрыто транспортное движение по выделенной полосе от Расстанной улицы до Рязанского переулка. Об этом 21 августа сообщили в пресс-службе городского комитета по транспорту.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Ваганов, Коммерсантъ Фото: Антон Ваганов, Коммерсантъ

В ведомстве уточнили, что автобусы 3, 26, 54, 65, 74, 91, 141 и троллейбус 42 будут следовать по основной проезжей части Лиговского проспекта. Для посадки и высадки пассажиров организуют временные остановки.

До 23 августа эти же маршруты будут работать по действующим трассам, объезжая ремонтные участки от набережной Обводного канала до Рязанского переулка по основной проезжей части Лиговского проспекта. Все остановки транспорта сохранены.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что участок КАД между Приморским шоссе и ЗСД перекроют для движения 25 августа.

Читайте нас в Telegram и ВКонтакте