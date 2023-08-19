Участок КАД между Приморским шоссе и ЗСД перекроют для движения 25 августа

В пятницу, 25 августа, на участке КАД между развязками Приморским шоссе и ЗСД будет полностью перекрыто движение транспорта, сообщили 19 августа в пресс-службе ФКУ Упрдор «Северо-Запад». Ограничения вводятся в связи работами по монтажу оголовков водопропускных труб.

Движение по внутреннему кольцу КАД будет перекрываться в течение ночи с получасовым интервалом. Автомобилисты не смогут проехать по участку со 2-го по 11-й километр, начиная с 1:00 до 1:30, с 2:30 до 3:00 и с 4:00 до 4:30.

По внешнему кольцу автодороги движение будет осуществляться в штатном режиме по двум полосам.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что внутреннее кольцо КАД в районе развязки с Приморским шоссе перекроют на два месяца.

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