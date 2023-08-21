На окраине Майкопа разрастается ландшафтный пожар

Весь личный состав и техника майкопского пожарно-спасательного гарнизона привлечены к тушению возгорания сухой растительности на окраине города Майкопа, площадь пожара достигла 3 тыс. кв. м, сообщает Telegram-канал управления МЧС России по Республике Адыгея.

По данным МЧС, ландшафтный пожар пока не удается локализовать. Горение сухой лесной подстилки распространяется на новые территории: по данным на 14 часов, площадь возгорания составляла 500 кв. м, в настоящее время — около 3 тыс. кв. м. В последние несколько дней в Республике Адыгея из-за сильной жары сохраняется чрезвычайная пожароопасность.

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Анна Перова, Краснодар