Пьяный водитель устроил в центре Тюмени ДТП с участием шести машин

В центре Тюмени на улице Советская, 124 произошло ДТП с участием шести машин. Как сообщили в пресс-службе ГИБДД Тюменской области, виновник массового столкновения был пьян.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ГИБДД Тюменской области Фото: ГИБДД Тюменской области

Около 12:00 45-летний водитель Mercedes в районе перекрестка улиц Республики и Профсоюзной снес дорожные ограждения, а затем устроил массовое ДТП. Столкнулись машины марок Lexus, Renault, Datsun, Toyota и две Mitsubishi.

В результате столкновения пострадал сам виновник ДТП. Он был доставлен в больницу. По данным ГИБДД, в 2021 году мужчину уже привлекали к ответственности по ч.1 ст. 12.26 КоАП РФ за отказ от прохождения освидетельствования на состояние опьянения. Сейчас устанавливаются обстоятельства ДТП.

Напомним, на трассах Тюменской области за десять дней произошло 92 ДТП. Во время аварий погибли 19 человек, из которых семеро — дети. Кроме того, 119 человек были травмированы.

Полина Хабарова

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