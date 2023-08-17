На тюменских трассах за десять дней погибли 19 человек, семеро из них — дети

На трассах Тюменской области за десять дней произошло 92 ДТП. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор Александр Моор.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Константин Кокошкин, Коммерсантъ Фото: Константин Кокошкин, Коммерсантъ

Во время аварий погибли 19 человек, из которых семеро — дети. Кроме того, 119 человек были травмированы. По словам господина Моора, частая причина ДТП, которую называют сотрудники ГИБДД, — нарушение скоростного режима, выезд на полосу встречного движения и вождение в состоянии утомления и усталости.

Напомним, 14 августа на 419 км трассы Р-404 Тюмень — Ханты-Мансийск в Уватском районе столкнулись три легковые машины, в результате чего они загорелись. В ДТП погибли четыре человека.

Полина Хабарова

Читайте нас в Telegram , ВКонтакте