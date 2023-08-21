Осуждены сотрудники СИЗО в Иркутской области по делу о пытках заключенных

Иркутский областной суд вынес приговор пятерым экс-сотрудникам ГУФСИН региона по делу о превышении должностных полномочий, сообщает следственное управление СК РФ по региону. Они признаны виновными по ч.3 ст.286 УК РФ (превышение должностных полномочий), сообщает областной СК РФ.

Суд назначил им от четырех до пяти лет в колонии общего режима. Также их лишили права занимать должности в госучреждениях, связанные с осуществлением функций представителя власти, организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций на 1 год и 6 месяцев.

Согласно данным следствия, в конце ноября 2020 года старший оперуполномоченный СИЗО-1 намерено перевел 29-летнего и других осужденных из СИЗО сначала в одну камеру, а через два дня в другую. Для этого он составил рапорты о необходимости перевода осужденных по надуманному поводу, сообщает следственное управление. После перевода сокамерники пытали осужденного. Потерпевшему был нанесен тяжкий вред здоровью.

Также правоохранители сообщили, в ходе следствия установлено, что между сокамерниками произошел конфликт, в дальнейшем преступление было совершено на почве личной неприязни. Представитель потерпевшего Дмитрий Дмитриев рассказал «Ъ», что его доверитель будет обжаловать приговор, так как считает вынесенный приговор слишком мягким решением.

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Александр Киселев