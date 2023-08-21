В Иркутске осуждены сотрудники СИЗО в связи с делом о пытках заключенных

Иркутский областной суд вынес обвинительный приговор в отношении бывших сотрудников СИЗО-1 Максима Вольфа, Максима Данчинова, Алексея Мелентьева, Андрея Москвитина и Евгения Шадаева. Они признаны виновными в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий).

«В зависимости от степени и характера фактического участия каждого подсудимого в совершении преступления мужчины приговорены к лишению свободы сроком от четырех до пяти лет с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Им также назначено дополнительное наказание в виде лишения права занимать определенные должности на государственной службе сроком на 1 год и 6 месяцев»,— отмечается в сообщении областного суда.

Решение суда не вступило в законную силу. Как сообщили «Ъ» в региональном СКР, уголовное дело по фактам нарушения прав осужденных и совершения противоправных действий было возбуждено в январе 2021 года. По версии следствия, один из подозреваемых, работая в должности старшего оперуполномоченного оперативного отдела СИЗО, «составил рапорт о необходимости перевода осужденного и иных лиц, содержащихся в СИЗО, из одной камеры в другую». В результате этого осужденному «был причинен тяжкий вред здоровью».

Представитель потерпевшего Дмитрий Дмитриев рассказал «Ъ», что его доверитель намерен обжаловать приговор. «Вынесено мягкое решение, с подсудимых не была взыскана компенсация нанесенного вреда, не учтены отягчающие обстоятельства»,— перечислил причины адвокат.

Влад Никифоров, Иркутск