Счастливые часовню наблюдают

В Угличе Ярославской области администрация намерена снести часовню Александра Невского в связи с ее аварийным состоянием. Общественность не согласна с планами администрации и настаивает, что часовню можно отремонтировать. Епархия не возражает против сноса, а вот один из священников готов собрать деньги на ремонт. Власти собирают согласительную комиссию. Глава Угличского района заявил, что пока не будет выработано устраивающее всех решение, работы на объекте не начнутся.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: «Ъ-Ярославль» Фото: «Ъ-Ярославль»

Часовня Александра Невского была построена в 2004 году на Успенской площади в Угличе в память о погибших угличанах и является основной частью мемориала «Защитникам Отечества во все времена». В 2021 году администрация Углича получила заключение о том, что строение находится в аварийном состоянии. Власти предложили снести старую часовню и построить новую, но в другом месте — в парке Победы. Этот вопрос обсуждался на встрече главы Угличского района Анатолия Курицына с жителями на прошлой неделе. Обсуждение получилось бурным и проходило на повышенных тонах.

«Мы провели общественные обсуждения внешнего облика часовни, которую хотят возвести на территории парка Победы. Все вылилось в позицию "против сноса" (существующей часовни - "Ъ-Ярославль"). Увидели, что произошел такой резонанс в обществе, приостановили процесс вообще. Есть негативная реакция у определенной группы лиц населения, но, конечно, есть и те, кто поддерживает»,— сказала «Ъ-Ярославль» и.о. главы Углича Ольга Родомакина.

Старая часовня находится на балансе администрации Углича, на ее ремонт, по словам Ольги Родомакиной, в бюджете денег нет.

«Поскольку она грозит обвалом, надо каким-то образом обеспечивать безопасность неопределенного круга лиц. Если есть заключение специалистов, что она подлежит демонтажу, то у органа местного самоуправления какие варианты?»,— добавила госпожа Родомакина.

На новый объект в парке Победы готов дать деньги спонсор. На спонсорские деньги рядом с существующей часовней планируется строительство Успенского храма, копии разрушенного в советское время. Епархия сначала выступала против сноса, но затем изменила позицию, именно из-за строительства нового храма.

«Мнение правящего архиерея в декабре 2022 года было однозначно: он был против сноса существующей часовни и постройки новой под тем же названием. Но когда узнал, что некоммерческая организация Фонд архитектуры исторического Углича берет на себя не только еще постройку храма Успения на площади, но и его содержание (а это немалые средства – порядка 100 тыс. в год), подписал проект часовни»,— сказал во время обсуждений благочинный Угличского благочиния игумен Николай (Шишкин).

Против сноса выступают местные общественники. Они считают, что сносить освященную постройку в принципе неправильно.

«Снести часовню, посвященную всем павшим в боях за родину, в такое время — это кощунство. Сейчас они хотят построить пародию на часовню, потому что она метр 30 на метр 60. Туда даже человек не войдет. Они сказали, что перенесут фрески и назовут новую часовню также. Как вы хотите перенести? Можно же часовню отреставрировать. Говорят, что реставрации не подлежит, — ложь»,— сказал «Ъ-Ярославль» журналист и общественный активист Виктор Муняев.

О технической возможности восстановить часовню говорит и бывший главный архитектор Углича Иван Казанцев.

«Я 24 года проработал главным архитектором города и авторитетно заявляю, что необходимости в ее сносе нет – она не в аварийном состоянии. Я ручаюсь головой, что ее можно восстановить с минимальными затратами. Пусть новая независимая комиссия проведет оценку состояния часовни. Я не верю тому, что та комиссия написала»,— сказал в ходе обсуждения господин Казанцев.

Как сообщил «Ъ-Ярославль» общественник Виктор Муняев, он заказал независимую экспертизу часовни. По мнению активистов, до аварийного состояния часовню довела сама администрация, которая не содержала объект должным образом. В прошлом художник-авангардист, настоятель храма Михаила Архангела игумен Рафаил (Симаков), спроектировавший фрески для часовни, выразил готовность самостоятельно собрать средства на ремонт.

«Мы можем забрать часовню к себе – причислите ее к нашей церкви Михаила Архангела "что в бору", мы могли бы собрать средства на ее ремонт. Земля, на которой стоит часовня, и сама она освященные, поэтому так поступать – сносить – нельзя. Есть злой умысел в этом деле!»,— сказал отец Рафаил.

В администрации Углича ввиду общественного резонанса приняли решение созвать согласительную комиссию.

«Предлагаю создать согласительную комиссию для подготовки общественных слушаний. Кто желает войти в нее, пусть подойдут и запишутся. Заявляю, что пока не будет принято решение, ничего производиться не будет»,— сказал на встрече с жителями глава Угличского района Анатолий Курицын.

Это не первый архитектурный скандал в Угличе в этом году. «Ъ-Ярославль» сообщал, что протесты специалистов вызвали планы строительства макета деревянных стен Угличского кремля на деньги федерального бюджета. Сейчас историко-культурная экспертиза проекта находится в региональном департаменте охраны объектов культурного наследия.

Алла Чижова