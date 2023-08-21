Московский «Спартак» объявил о переходе футболиста сборной Сербии Бабича

Московский футбольный клуб «Спартак» объявил о переходе в состав команды 27-летнего сербского защитника Срджана Бабича. В прошлом сезоне Бабич выступал за испанскую «Альмерию».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Футболисты Срджан Бабич (слева) и Родриго Эли

Фото: Jon Nazca / Reuters Футболисты Срджан Бабич (слева) и Родриго Эли

Фото: Jon Nazca / Reuters

В пресс-службе клуба отметили, что Бабич подписал со «Спартаком» контракт до июня 2026 года. «Бабич — левоногий игрок с внушительными физическими данными. Рост нашего новичка — 195 сантиметров. За команду он будет выступать под шестым номером»,— уточняют в «Спартаке». В клубе пояснили, что в самое ближайшее время новичок приступит к тренировкам с основным составом «Спартака» и может дебютировать за команду уже в ближайших матчах Российской премьер-лиги.

Сумма трансфера сербского защитника, который является основным игроком национальной сборной своей страны, не раскрывается.

В своей карьере Бабич, помимо «Альмерии», также выступал за два сербских клуба («Црвену Звезду» и «Воеводину») и две испанские команды («Реус» и «Реал Сосьедад»).

Александр Кислов