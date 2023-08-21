В сервисе «МультиТранспорт» — совместном проект банка ВТБ и Московского метрополитена — теперь доступны не только городской транспорт и велосипеды, но и поездки на такси и самокатах. Теперь в «МультиТранспорт» входят восемь видов транспорта: метро, МЦК, МЦД, автобусы, трамваи, велосипеды сервиса «Велобайк», такси и самокаты «Яндекс Go». При подключении сервиса у пассажира появляется безлимитный билет для всего городского транспорта в зонах «Центральная» или «Пригород». Остальные опции можно выбрать самостоятельно в приложениях «Метро Москвы» или «Яндекс Go».

Банк ВТБ обеспечивает проведение взаиморасчетов между транспортными сервисами. «Расширение перечня сервисов "МультиТранспорта" для комфортных и быстрых передвижений по городу — результат совместной работы банка и компаний-операторов городских транспортных услуг. Это полноценная цифровая экосистема, которая помогает совершать мультимодальные поездки удобно и выгодно благодаря применению комплексных тарифов»,— отметил начальник управления разработки и сопровождения специальных электронных продуктов, старший вице-президент банка ВТБ Вадим Изотов.

Производитель Jacobs получил рекордную прибыль в России в 2022 году. Как выяснил RTVI, компания заработала за минувший год почти 10,5 млрд руб. Это на 73% больше, чем годом ранее, и абсолютный рекорд за последние пять лет. Производитель решил не уходить из России, объяснив это тем, что кофе и чай — продукты первой необходимости. Кроме того, у компании есть обязательства перед сотрудниками и активы, которые она не хотела бы потерять.

Компания Meta (признана в России экстремистской и запрещена) потребовала, чтобы ее сотрудники, которые не работают удаленно на постоянной основе, посещали офис не реже чем трижды в неделю. В противном случае им будут грозить «дисциплинарные взыскания, вплоть до увольнения», предупредила глава отдела кадров. Вернуть сотрудников с удаленки пытаются и другие IT-гиганты, включая Amazon и Google.