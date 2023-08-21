Кассация не нашла нарушений при продаже бизнеса по управлению кубанскими ресторанами KFC

Арбитражный суд Северо-Кавказского округа отказал экс-собственникам бизнеса по управлению ресторанами KFC на Кубани в применении последствий недействительности к сделкам по отчуждению активов региональной сети. Об этом сообщается в арбитражной картотеке.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Артем Дергунов, Коммерсантъ Фото: Артем Дергунов, Коммерсантъ

Кассационный суд перепроверял решения нижестоящих судов по спору между бывшими собственниками компаний, которые ранее управляли ресторанами KFC на Кубани (ООО «ГК "Гурман"» и другие аффилированные с ним фирмы с похожими наименованиями), и его покупателями (ООО «Чикен Юг», через которое выводились активы истцов, а впоследствии ООО «Амрест»). Инициаторы дела требовали применить последствия недействительности более чем к шестидесяти сделкам как к ничтожным. Преимущественно речь идет договорах продажи оборудования, концессии, передачи интеллектуальных и арендных прав.

Ранее эксперт «Ъ-Кубань» предположил, что процесс является искусственно созданным. По его мнению, его основной целью является подготовка к банкротству ГК «Гурман», которое предположительно будет впоследствии инициировано налоговой службой из-за неуплаты выставленных требований.

Компания краснодарской группы «Гурман» по схеме франчайзинга с использованием товарного знака KFC (Kentucky Fried Chicken — «Жареный цыпленок из Кентукки»), принадлежащего американской корпорации Yum! Brands, вели на Кубани бизнес по управлению заведениями фастфуда. По итогам проверки налоговой службы ГК «Гурман» было доначислено 40,6 млн руб. налогов, наложено 8,9 млн руб. штрафов, насчитано 5,9 млн руб. пеней, а также было предложено внести еще 1,5 млн руб. неудержанного НДФЛ. Суды пришли к выводу, что организации группы компаний «Гурман KFC» уменьшали свою валовую выручку (базу) на сумму 18-процентного НДС, и усмотрели здесь схему дробления бизнеса с целью получения необоснованной налоговой выгоды путем неправомерного применения спецрежимов и уклонения от уплаты налогов по общей системе налогообложения.

В материалах дела имеются сведения о том, что после начала налоговой проверки учредитель компаний кубанской сети KFC Светлана Попова создала в Санкт-Петербурге ООО «Чикен ЮГ», на которое перевела активы. После этого она продала вновь учрежденную организацию с 21 рестораном ООО «Амрест» (сеть ресторанов AmRest) более чем за 1,1 млрд руб. Судя по материалам дела, средства переводились в один из банков Цюриха. После этого ФНС пришла к выводу о том, что целью этих операций был вывод активов для пресечения возможности обращения на них взыскания по долгам ООО «ГК "Гурман"».

В мае «Ъ» сообщил, что холдинг AmRest, управлявший ресторанами KFC в России, закрыл сделку по продаже бизнеса компании «Смарт Сервис Лтд». Сумма сделки составила €100 млн. В рамках сделки российская компания получила около 215 ресторанов KFC в России. Новый владелец обязался постепенно ребрендировать всю тысячу заведений KFC в России в Rostic›s.

Михаил Волкодав

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