Ростовская епархия вернет здание театра кукол в Ростове властям региона

Ростовская епархия вернет здание театра кукол, расположенное в пер. Университетском в Ростове, министерству имущественных и земельных отношений, финансового оздоровления предприятий, организаций Ростовской области. В обмен церковь получит два здания на ул. Московской, 56. Об этом изданию «Город N» сообщил замглавы минимущества региона Александр Чекменев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: 2d2go.ru Фото: 2d2go.ru

Участок и здание Ростовского государственного театра кукол им. Былкова в Ростове были переданы областной епархии в 2020 году, так как ранее на этом месте находилась старинная греческая церковь. Театр должен был переехать в другое здание, но ростовчане и творческий коллектив выступили против этого. С момента передачи участка в собственность церкви, власти региона и епархия продолжали рассматривать возможность сохранения театра на прежнем месте. Учреждение культуры продолжало работать в здании на основании договора безвозмездного бессрочного пользования.

«В конечном счете в Ростовской епархии пришли к мнению, что они не против, чтобы здание вернулось в областную собственность. Встал вопрос, как это сделать. Епархия не может отказаться от своего имущества — не предусмотрено такого механизма. В итоге был найден путь: с 2013 года в безвозмездном пользовании у Ростовской епархии имеется областное имущество по адресу: ул. Московская, 56. Было принято совместное с епархией решение заключить сделку мены здания театра на здания на Московской, 56»,— цитирует «Город N» Александра Чекменева.

Согласно планам властей, в ближайшее время будет отобрана компания, которая оценит здания, после чего будет заключен договор мены. Завершение оформления договора запланировано на первый квартал 2024 года.

Анастасия Назарова