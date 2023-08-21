Глава столичного управления Росздравнадзора спас стюардессу во время полета

Глава управления Росздравнадзора по Москве и Московской области Роман Курынин на борту пассажирского самолета «Уральских авиалиний» оказал помощь стюардессе, у которой остановилось сердце во время полета в столицу из Сочи. Самолет из-за инцидента экстренно сел в Волгограде, где стюардессу отправили в больницу.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Роман Курынин

Фото: Нина Зотина / РИА Новости Роман Курынин

Фото: Нина Зотина / РИА Новости

«Во время полета одной из стюардесс стало плохо: женщина потеряла сознание из-за остановки сердца. Роман Курынин сразу же приступил к экстренным реанимационным мероприятиям, включая непрямой массаж сердца (восемь минут)»,— сообщили РБК в пресс-службе столичного управления Росздравнадзора.

Спустя 25 минут самолет совершил экстренную посадку в Волгограде, где его уже ожидала реанимационная бригада скорой медицинской помощи, которая доставила женщину в городскую больницу для дальнейшего лечения, уточнили в ведомстве.

Роман Курынин возглавляет управление Росздравнадзора по Москве и Подмосковью с августа 2020 года. До этого он был помощником главы Роспотребнадзора и министром здравоохранения Тверской области.

Александр Кислов