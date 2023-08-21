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Коммерсантъ FM
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Фото дня: 21 августа

Запоминающиеся кадры понедельника

Гонка тираннозавров в США, день поклонения змеям в Индии и другие снимки — в фотогалерее «Ъ».

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Оберн, США. Бегуны в костюмах тираннозавров участвуют в финальной гонке чемпионата мира T-Rex

Оберн, США. Бегуны в костюмах тираннозавров участвуют в финальной гонке чемпионата мира T-Rex

Фото: Lindsey Wasson / AP

Палм-Дезерт, США. Река выходит из берегов из-за проливных дождей, вызванных тропическим штормом «Хилари»

Палм-Дезерт, США. Река выходит из берегов из-за проливных дождей, вызванных тропическим штормом «Хилари»

Фото: Mark J. Terrill / AP

Мейсон, США. Сербский теннисист Новак Джокович рвет на себе футболку после победы над испанцем Карлосом Алькарасом в финальном матче турнира АТР Сincinnati Masters (Western &amp; Southern Open)

Мейсон, США. Сербский теннисист Новак Джокович рвет на себе футболку после победы над испанцем Карлосом Алькарасом в финальном матче турнира АТР Сincinnati Masters (Western & Southern Open)

Фото: Kareem Elgazzar / The Enquirer / USA TODAY Sports / Reuters

Верхайм, Германия. Женщина идет по полю мимо стогов сена

Верхайм, Германия. Женщина идет по полю мимо стогов сена

Фото: Michael Probst / AP

Праяградж, Индия. Верующие стоят в очереди к храму во время индуистского праздника Нагапанчами — дню поклонения змеям

Праяградж, Индия. Верующие стоят в очереди к храму во время индуистского праздника Нагапанчами — дню поклонения змеям

Фото: Rajesh Kumar Singh / AP

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Оберн, США. Бегуны в костюмах тираннозавров участвуют в финальной гонке чемпионата мира T-Rex

Фото: Lindsey Wasson / AP

Палм-Дезерт, США. Река выходит из берегов из-за проливных дождей, вызванных тропическим штормом «Хилари»

Фото: Mark J. Terrill / AP

Мейсон, США. Сербский теннисист Новак Джокович рвет на себе футболку после победы над испанцем Карлосом Алькарасом в финальном матче турнира АТР Сincinnati Masters (Western & Southern Open)

Фото: Kareem Elgazzar / The Enquirer / USA TODAY Sports / Reuters

Верхайм, Германия. Женщина идет по полю мимо стогов сена

Фото: Michael Probst / AP

Праяградж, Индия. Верующие стоят в очереди к храму во время индуистского праздника Нагапанчами — дню поклонения змеям

Фото: Rajesh Kumar Singh / AP

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