Фото дня: 21 августа

Гонка тираннозавров в США, день поклонения змеям в Индии и другие снимки — в фотогалерее «Ъ».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Оберн, США. Бегуны в костюмах тираннозавров участвуют в финальной гонке чемпионата мира T-Rex Фото: Lindsey Wasson / AP Палм-Дезерт, США. Река выходит из берегов из-за проливных дождей, вызванных тропическим штормом «Хилари» Фото: Mark J. Terrill / AP Мейсон, США. Сербский теннисист Новак Джокович рвет на себе футболку после победы над испанцем Карлосом Алькарасом в финальном матче турнира АТР Сincinnati Masters (Western & Southern Open) Фото: Kareem Elgazzar / The Enquirer / USA TODAY Sports / Reuters Верхайм, Германия. Женщина идет по полю мимо стогов сена Фото: Michael Probst / AP Праяградж, Индия. Верующие стоят в очереди к храму во время индуистского праздника Нагапанчами — дню поклонения змеям Фото: Rajesh Kumar Singh / AP Следующая фотография 1 / 5 Оберн, США. Бегуны в костюмах тираннозавров участвуют в финальной гонке чемпионата мира T-Rex Фото: Lindsey Wasson / AP Палм-Дезерт, США. Река выходит из берегов из-за проливных дождей, вызванных тропическим штормом «Хилари» Фото: Mark J. Terrill / AP Мейсон, США. Сербский теннисист Новак Джокович рвет на себе футболку после победы над испанцем Карлосом Алькарасом в финальном матче турнира АТР Сincinnati Masters (Western & Southern Open) Фото: Kareem Elgazzar / The Enquirer / USA TODAY Sports / Reuters Верхайм, Германия. Женщина идет по полю мимо стогов сена Фото: Michael Probst / AP Праяградж, Индия. Верующие стоят в очереди к храму во время индуистского праздника Нагапанчами — дню поклонения змеям Фото: Rajesh Kumar Singh / AP