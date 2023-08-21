Прокуратура проверяет падение женщины с причала Конюшенного ведомства

Северо-Западная транспортная прокуратура начала проверку законодательства о безопасности судоходства после падения в воду туристки при посадке на борт теплохода «Фестиваль». Об этом 21 августа сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

О падении женщины в реку Мойку написал 78.ru. Инцидент произошел при посадке на корабль «Фестиваль» на причале Конюшенного ведомства в понедельник, 21 августа.

По данным издания, под ногами женщины сорвался трап, после чего она упала в реку. Пострадавшую удалось поднять на берег своими силами. Выясняются все обстоятельства произошедшего.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что прокуратура организовала проверку после столкновения пассажирского теплохода «Княжна Анастасия» и баржи в Шекснинском районе Вологодской области.

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