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Скульптуры жителей XIX века установят на улице Кожевенной в Нижнем Новгороде

Шесть бронзовых скульптур, изображающих жителей XIX-XX веков, появятся в Нижнем Новгороде у домов №№8, 10, 16 и 18 на улице Кожевенной. Уже готовы глиняные макеты арт-объектов, сообщили в пресс-службе правительства региона.

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Глиняный макет статуи беспризорников

Глиняный макет статуи беспризорников

Фото: правительство Нижегородской области

Глиняный макет статуи дворника

Глиняный макет статуи дворника

Фото: правительство Нижегородской области

Глиняный макет статуи купца

Глиняный макет статуи купца

Фото: правительство Нижегородской области

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Глиняный макет статуи беспризорников

Фото: правительство Нижегородской области

Глиняный макет статуи дворника

Фото: правительство Нижегородской области

Глиняный макет статуи купца

Фото: правительство Нижегородской области

Прообразами стали фигуры точильщика, дворника, купца, торговки рыбой, странника Луки и беспризорников.

Автором выступил нижегородский скульптор Алексей Щитов. Его работы, в частности, украшают улицу Рождественскую и пространство около Речного вокзала — там установлены арт-объекты «Булочник», «Художник» и композиция «Матрос и капитан».

Елена Ковалева

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