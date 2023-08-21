Обвиняемый в убийстве аспиранта УрФУ из Габона заключен под стражу на два месяца

Ленинский районный суд Екатеринбурга заключил под стражу до 17 октября Данила Фомина, которого подозревают в убийстве аспиранта Уральского федерального университета (УрФУ) Франсуа Нджелассили из Габона. Об этом «Ъ-Урал» сообщили в пресс-службе Ленинского суда.

Данил Фомин обвиняется по ст. 105 УК РФ (убийство), которая предусматривает до 15 лет лишения свободы.

Напомним, 18 августа в ресторане Burger King на ул. Малышева произошла драка, в ходе которой зарезали аспиранта УрФУ. По данным сайта вуза, Франсуа Нджелассили занимался научной деятельностью на кафедре экономики природопользования Института экономики и управления. В 2019 году аспирант вошел в число лауреатов звания «Иностранный студент года» УрФУ за разработку предложения по интернационализации национальных валют стран Африки.

Василий Алексеев

Читайте нас в Telegram , ВКонтакте