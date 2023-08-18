В Екатеринбурге убили 32-летнего аспиранта УрФУ из Африки

В Екатеринбурге на улице Малышева убили 32-летнего аспиранта Уральского федерального университета (УрФУ) Франсуа Нджелассили из Габона (Центральная Африка). Об этом сообщила газета «КП-Екатеринбург» со ссылкой на собственный источник.

Как сообщил источник издания, мужчину ранили ножом во время драки на улице Малышева в ресторане Burger King вечером 17 августа. Во время происшествия аспирант был пьяным. В МВД и СУ СК ситуацию пока не комментируют. Оперативно подтвердить информацию в пресс-службе УрФУ не удалось.

Согласно данным с сайта УрФУ, Франсуа Нджелассили занимался научной деятельностью на кафедре экономики природопользования Института экономики и управления.

Полина Хабарова

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