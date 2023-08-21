ОТЭКО содействует развитию культуры безопасности при проведении производимых подрядчиками работ в порту Тамань

Компания «ОТЭКО», оператор морских терминалов в порту Тамань, помогает подрядчикам развивать культуру безопасности.

Для этого компания разработала и внедрила меры контроля производственной безопасности для компаний-подрядчиков. Они касаются как методологического обеспечения подготовки к выполнению опасных работ, так и их документального оформления и проведения. Компания проводит аналогичные мероприятия сама и активно внедряет их в производственную практику подрядчиков.

Для повышения безопасности проводимых подрядчиками работ в порту Тамань ОТЭКО объявила о проведении месячника по безопасности «Работы повышенной опасности. Работа подрядных организаций». Цель кампании — дополнительно акцентировать внимание подрядчиков на необходимости строго соблюдать требования по безопасности производства при выполнении работ. Компания контролирует, правильно ли организован документооборот у подрядчиков: оформляются ли наряды-допуски, есть ли проекты производственных работ, все ли сотрудники, допущенные на производственный объект, имеют необходимые квалификационные документы. Сотрудники ОТЭКО проводят аудиты безопасности — проверяют организацию мест проведения работ: наличие необходимых ограждений, применение средств индивидуальной защиты, использование исправного оборудования и техники. Компания также следит за соблюдением подрядчиками на площадке норм и правил безопасности производства.

Кроме проведения аудитов безопасности, компания оценивает безопасность рабочего места подрядчика, оказывает консультативную помощь по вопросам безопасного производства работ, регулярно проводит дни безопасности с подрядными организациями и совещания с их руководителями. А еще — проводит дополнительные тренинги для подрядчиков.

«Соблюдение требований безопасности является обязательным для любой компании, которая оказывает подрядные услуги ОТЭКО,— заявил директор по производственной безопасности ОТЭКО Александр Пивиков на прошедшем 16 августа «Дне безопасности».— Для этого в ближайший месяц среди прочего будем применять успешно зарекомендовавший себя формат месячников по безопасности, который вошел в производственную практику компании в начале 2023 года. Мы акцентируем внимание всех, кто задействован на производственных объектах, на различных аспектах производственной безопасности, совершенствуем правила поведения для исключения инцидентов на производстве. Например, для обеспечения безопасной эксплуатации автотранспорта специалисты ОТЭКО разработали программу по обучению водителей безопасному вождению — этому был посвящен предыдущий месячник. Анализ результатов его проведения показал значительное улучшение в обеспечении безопасности на транспорте».

С 2022 года в ОТЭКО действуют Кардинальные правила безопасности — свод простых и понятных правил для каждого сотрудника. Особый акцент сделан на предупреждение и профилактику аварийных ситуаций. 23 июня вступила в действие Политика интегрированной системы менеджмента в области качества, экологии и безопасности производства.

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