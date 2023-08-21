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Торговый дом «Миндаль» в Тольятти уличен в нарушении закона о рекламе

ООО «ТД "Миндаль"» признано нарушившим законодательство о рекламе (п. 8 ст.7 ФЗ). Соответствующее решение приняло самарское УФАС. Антимонопольный орган выдал обществу предписание устранить нарушение до 1 октября текущего года. Об этом сообщается на сайте надзорного ведомства.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Ранее жительница Самарской области направила в региональное УФАС заявление о том, что на территории магазина «Миндаль» в ТРЦ «Елка» в Тольятти размещена реклама электронных сигарет. В ней указана марка и стоимость устройства.

Ведомство провело проверку, и информация подтвердилась. При этом по закону реклама табака, табачной продукции, изделий и аналогичных товаров не допускается.

Ранее в Самаре рекламу эротического шоу с изображением учителя сочли неэтичной. Это произошло после жалобы местного жителя.

Георгий Портнов

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