Возбуждено уголовное дело после смертельной аварии с двумя катерами на Волге

В Самарской области расследуется уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации водного транспорта, повлекшем по неосторожности смерть человека (ч. 2 ст. 263 УК РФ). Оно было возбуждено после аварии с двумя суднами на Волге. Об этом сообщает Центральное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России.

Фото: Центральное МСУТ СК РФ

Следствие установило, что днем 19 августа текущего года в протоке реки Волги и Мастрюковских озер произошло столкновение катера под управлением мужчины 1982 года рождения и лодки, которой управлял мужчина 1976 года рождения. На борту второго судна находилась девушка 1999 года рождения и мальчик 2011 года рождения.

В результате аварии водитель лодки погиб на месте. Пассажиры судна получили травмы и были госпитализированы.

Ранее в Самаре в грузовом порту загорелся дизель-электроход. Происшествие случилось в марте текущего года.

Георгий Портнов