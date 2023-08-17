Аграрии Самарской области намолотили более 2 млн тонн зерна

Сельхозпроизводители Самарской области намолотили более 2 млн т зерна. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона со ссылкой на ГБУ ДПО «Самара – АРИС».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

Средняя урожайность составляет 24,6 ц/га. В восьми районах области собрано более 100 тыс. т зерна. Лидирует Кошкинский район, где намолотили более 140 тыс. т при средней урожайности 30,5 ц/га. В тройку лидеров входят Большеглушицкий и Большечерниговский районы.

Более 70% в объеме валового сбора составляет озимая и яровая пшеница.

Андрей Сазонов