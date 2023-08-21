В Митрофано-Тихоновском крестном ходе в Воронеже приняли участие около 8 тыс. человек

Порядка 8 тыс. человек накануне прошли от Благовещенского кафедрального собора до храма Ксении Петербургской в Воронеже в рамках Митрофано-Тихоновского крестного хода. Об этом «Ъ-Черноземье» рассказали в пресс-службе Воронежской епархии.

Уточняется, что это не общее количество паломников — оно может как уменьшаться, так и увеличиваться по ходу шествия длиной около 130 км. В Задонский Рождество-Богородицкий мужской монастырь священнослужители и прихожане придут 24 августа. Отдохнув, они смогут принять участие в праздничных богослужениях памяти святителя Тихона у его мощей, расположенных в монастыре.

Накануне из-за крестного хода в Воронеже действовали ограничения движения, из-за которых в Коминтерновском районе образовались серьезные пробки, сообщили воронежцы в соцсетях.

Проведение крестного хода приурочено к празднованию «обретения честных мощей и прославления святителя Митрофана», первого епископа Воронежского. В этом году исполняется 400 лет со дня его рождения и 320 лет со дня его преставления.

Алина Морозова

Читайте нас в Telegram и во ВКонтакте