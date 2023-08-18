Из-за Митрофано-Тихоновского крестного хода в Воронеже ограничат парковку и движение

В Центральном и Коминтерновском районах Воронежа 19-20 августа ограничат парковку и движение из-за проведения Митрофано-Тихоновского крестного хода. Об этом сообщила пресс-служба городской администрации.

С 23:00 19 августа до 11:00 будет запрещена парковка на участке улицы Фридриха Энгельса (от улицы Феоктистова до улицы Кольцовской), до 17:00 — у дома №48/1к2 на улице Владимира Невского, где расположена церковь-часовня Александра Невского.

Также с 9:00 до 11:00 20 августа будет запрещено проезжать по указанному участку улицы Фридриха Энгельса.

Утром 20 августа паломники пройдут от Благовещенского собора в областном центре до Задонского Рождество-Богородицкого монастыря в Задонске. Протяженность их маршрута составит около 130 км. Проведение крестного хода приурочено к празднованию «обретения честных мощей и прославления святителя Митрофана», первого епископа Воронежского. В этом году исполняется 400 лет со дня его рождения и 320 лет со дня его преставления.

Алина Морозова

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