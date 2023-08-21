Двум свердловчанам грозит пожизненное лишение свободы за убийство знакомого из-за подозрений в краже телефона

В Свердловском областном суде будут судить двух жителей Верхней Туры, которые убили знакомого, чтобы тот не сообщил в полицию об избиении. Об этом сообщили в пресс-службе регионального СУ СК. Они обвиняются по ч. 1 ст. 115 УК РФ (умышленное причинение легкого вреда здоровью) и ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору, с целью скрыть другое преступление). Им грозит до пожизненного лишения свободы.

По данным следствия, инцидент произошел 22 февраля по улице Кирова в Верхней Туре. Двое пьяных мужчин поссорились со своим знакомым. Во время ссоры обвиняемые избили мужчину руками и ногами, нанося удары по всему телу. «После этого оба сообщника решили совместно убить потерпевшего, поскольку полагали, что он сможет сообщить об избиении в правоохранительные органы»,— сказано в сообщении. Они ранили жертву ножом в грудь и шею, от чего мужчина скончался на месте.

По словам начальника пресс-службы регионального ГУ МВД Валерия Горелых, установлено, что конфликт начался из-за того, что обвиняемые заподозрили своего знакомого в краже телефона. «Сообщники решили, что избитый может сообщить про это в полицию, в связи с чем решили его убить. Впоследствии нож был выброшен в сугроб»,— добавил полковник Горелых.

Напомним, двум братьям из Свердловской области грозит пожизненное лишение свободы за убийство двух женщин, которое они совершили более десяти лет назад.

Полина Хабарова

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