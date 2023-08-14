Двум свердловчанам грозит пожизненное лишение свободы за убийство двух женщин

Следователи Красноуфимска (Свердловская область) возбудили уголовное дело в отношении двух братьев, которые более десяти лет назад убили двух женщин. Как сообщили в пресс-службе регионального СУ СК, по ч.2 ст.105 УК РФ (убийство двух лиц) им грозит до пожизненного лишения свободы.

По данным следствия, женщины считались пропавшими с мая 2012 года. 25 августа 2013 года в лесу при раскопке грунта в 500 м от трассы Красноуфимск — Симинчи рабочие обнаружили человеческие останки. «На первоначальном этапе следствия раскрыть это особо тяжкое преступление не представилось возможным, в том числе, поскольку оно было совершено в условиях неочевидности, без непосредственных свидетелей»,— сказано в сообщении.

«На определенном этапе появилась оперативная информация о возможной причастности к убийству двух братьев»,— добавили в СУ СК. В августе 2023 года региональные следователи и криминалисты, взаимодействуя с сотрудниками уголовного розыска областного ГУ МВД, задержали двух мужчин. Установлено, что убийство произошло в частном доме.

Один из братьев сознался в содеянном после проверки на детекторе лжи. «После предъявления второму фигуранту сведений, изложенных его братом, он дал признательные показания в совершении убийства»,— передают в СУ СК. Мужчина подтвердил свои показания во время проверки показаний на месте, подробно рассказав о деталях преступления.

По словам начальника пресс-службы регионально ГУ МВД Валерия Горелых, оба обвиняемых брата были судимы. Один из обвиняемых — 44-х летний мужчина, ранее сменил фамилию и место жительство. «Видимо, решив начать жизнь "с чистого листа", фактически проживал в городе Верхний Уфалей Челябинской области, работал грузчиком»,— отметил полковник Горелых. Второму брату 41 год, он безработный. Проживал в селе Красноуфимского района, где и был задержан.

Как сообщил Валерий Горелых, по предварительным данным, убийство произошло во время ссоры после распития спиртных напитков. Следователи допросили свидетелей. Сейчас назначены необходимые экспертизы, выясняются точные обстоятельства и причины убийства. Обвиняемые заключены под стражу.

Полина Хабарова

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