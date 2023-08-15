На улице Руставели обновят 4 км дорожного полотна

На севере Санкт-Петербурга продолжается дорожный ремонт на улице Руставели. В общей сложности в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» здесь планируется обновить 4 километра дорожного полотна.

Как сообщили в комитете по развитию транспортной инфраструктуры, в настоящий момент дорожники уже произвели фрезеровку 75% старого покрытия, а в направлении от Пискаревского до Луначарского проспектов уложили 2,7 км нового двухслойного асфальтобетона.

На участке магистрали от Пискаревского до Суздальского проспектов идет перестановка и замена природных бортовых камней. Позднее на отремонтированном участке будет нанесена дорожная разметка, отремонтированы тротуары и восстановлено нарушенное благоустройство.

В зоне проведения ремонта сейчас действуют ограничения движения, предупредили в КРТИ.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что власти Петербурга намерены выделить около 14 млрд рублей на строительство дорожной инфраструктуры в поселке Шушары.

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