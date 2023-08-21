В Петербурге предложили отпускать родителей с работы на школьные линейки

Лидер фракции «Единая Россия» в Законодательном собрании Санкт-Петербурга Павел Крупник предложил считать участие родителей в школьных линейках Дня знаний и «последнего звонка» уважительной причиной отсутствия на рабочем месте. Соответствующее письмо господин Крупник направил министру труда и социальной защиты РФ Антону Котякову, сообщает RT.

По мнению депутата, первый поход в школу является важным событием и для ребенка, и для взрослых, но так как школьные линейки проходят в рабочее время, многим родителям приходится любыми способами отпрашиваться с работы.

Данная практика не способствует торжественной атмосфере Дня знаний, считает парламентарий, и просит министра рассмотреть возможность определения случаев участия родителей в торжественных школьных линейках в качестве уважительной причины отсутствия на рабочем месте без вычета из заработной платы.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что в Петербурге средняя зарплата учителей в июле составила 50 тысяч рублей.

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