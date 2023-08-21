Служивший в ФСБ трансгендер оштрафован на 300 тыс. руб. по делу о гостайне

Московский областной суд оштрафовал бывшую сотрудницу ФСБ, трансгендерную девушку Катерину Майерс на 300 тыс. руб. по статье о нарушении требований по защите государственной тайны (ч. 1 ст. 283.2 УК РФ). Прокуратура просила суд назначить штраф на сумму 400 тыс. руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Катерина Майерс

Фото: @k_m_lady_pink Катерина Майерс

Фото: @k_m_lady_pink

Как сообщил РБК адвокат Константин Ерохин, в декабре 2022 года Катерина Майерс пыталась улететь в Мексику, тем самым нарушив запрет на выезд за границу для сотрудников ФСБ. Ее задержали при пересечении границы. Адвокат сказал, что обжаловать приговор суда не планирует.

«Медиазона» (признана иностранным агентом) передает, что Катерина Майерс признала вину. Попытку покинуть Россию она объяснила поступающими в ее адрес угрозами из-за смены пола. Дело рассматривалось в закрытом режиме, другие детали не приводятся.

До трансперехода Катерина Майерс была Александром Чумаковым — капитаном погранслужбы ФСБ на Северном Кавказе, на этой должности он проработал около 12 лет. В 2020-м начал принимать препараты для смены пола. После трансперехода в 2022-м Катерина Майерс ушла из ФСБ и стала визажистом. Выезд за рубеж как бывшему сотруднику ФСБ ей запрещен до 2026 года.

Лусине Баласян