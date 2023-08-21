Председатель Совета директоров банка «Центр-инвест», профессор, д.э.н. Василий Высоков опубликовал новую книгу «Региональный банк в суверенной экономике», посвященную роли региональных банков в российской банковской системе и экономическом развитии регионов.

Профессор Высоков раскрывает важнейший для современной практики развития банковского дела тезис — экономический рост России прирастает экономикой регионов, ключевую роль в которых играют региональные банки. Региональные банки показали эффективную адаптацию собственной бизнес-модели к новым условиям и способствовали быстрой трансформации бизнеса своих клиентов.

Основываясь на собственном управленческом опыте, автор доказывает, что региональный банк реализует миссию локализации лучшей мировой практики для достижения глобальных целей, развития региональной финансовой инфраструктуры и бизнес-задач региона.

«Региональный банк — это особая траектория креативного развития банкинга в условиях избыточного регулирования, огосударствления и монополизации, это драйв поиска ответов на постоянные вызовы в условиях непрерывных кризисов», — подчеркивает профессор Высоков.

Книга дает обоснование тому, что основная цель ESG-банкинга регионального банка состоит в развитии суверенитета, в том числе технологического, на основе креативного поиска новых оптимальных решений для выстраивания горизонта планирования и поиска инновационных инструментов адаптации к новым вызовам.

Глубокие, научно обоснованные выводы проиллюстрированы на примере практики деятельности значимого регионального банка «Центр-инвест». Банк успешно применяет на практике бизнес-модель устойчивого банкинга, которая объединяет в себе глобальные цели устойчивого развития, а также приоритеты национальных проектов России. На сегодня банк инвестировал в Цели устойчивого развития 447,5 млрд рублей, в Национальные проекты — 394,9 млрд рублей.

ПАО КБ «Центр-инвест»