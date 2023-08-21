Экс-директору театра «Красный факел» изменили меру пресечения

Суд изменил меру пресечения бывшему директору театра «Красный факел» Александру Кулябину. Домашний арест заменен на запрет определенных действий, сообщает группа «Вконтакте» «Суды общей юрисдикции Новосибирской области».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Ему запрещено пользоваться Интернетом, мобильной связью, электронной почтой, запрещено выходить из дома в определенные часы и посещать массовые мероприятия.

Александра Кулябина обвиняют в хищении 1,8 млн руб. (ч. 4 ст. 160 УК РФ, присвоение или растрата в особо крупном размере, максимальное наказание — десять лет лишения свободы).

Как считает следствие, директор театра якобы незаконно выплачивал надбавку к зарплате своему сыну, лауреату премии «Золотая маска» Тимофею Кулябину, который работал в этом театре главным режиссером. Следствие и прокуратура настаивали на заключении бывшего директора «Красного факела» в СИЗО, но суд поместил его под домашний арест.

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Оксана Павлова