Экс-главе муниципалитета Оренбуржья вменили еще один эпизод растраты

Следствие выявило новый эпизод преступления в рамках расследования уголовного дела в отношении бывшего главы муниципального образования одного из сельсоветов Ташлинского района Оренбургской области. Ему инкриминируется растрата (ч. 3 ст. 160 УК РФ). Об этом сообщает региональное СУ СК РФ.

Фото: , СУ СК Оренбургской области

«Обвиняемый, достоверно зная о невозможности исполнения условий договора со стороны индивидуального предпринимателя, настоял на его подписании с последним»,

Затем, по версии следствия, после того, как на счет бизнесмена были перечислены 400 тыс. руб., «фигурант потребовал вернуть ему указанную сумму». Он объяснил это тем, что не требует от предпринимателя исполнения договора, выяснили силовики.

Ранее в Оренбургской области десять местных жителей обвинили в 26 фактах растраты (ч. 4 ст. 160 УК РФ), а одного из руководителей ОПГ – в легализации денег от преступлений (п. «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ). Преступление было связано с хищением дизельного топлива.

Георгий Портнов