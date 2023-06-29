В Оренбуржье утверждено обвинение по делу о хищении дизельного топлива на 7 млн рублей

В Оренбургской области 10 местных жителей обвиняются в 26 фактах растраты (ч. 4 ст. 160 УК РФ), а один из руководителей ОПГ – в легализации денег от преступлений (п. «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ). Об этом сообщает региональная прокуратура.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

«По версии следствия, в период с августа 2021 года по март 2022 года сотрудники буровых компаний вступили в состав организованной преступной группы. По указанию руководителей группы они организовали хищение вверенного им дизельного топлива и его вывоз с территории буровых скважин на территории области»,— говорится в сообщении.

В итоге было похищено свыше 144 т дизельного топлива. Его сумма превысила 7 млн руб. Силовики установили, что один из руководителей организованной группы легализовал деньги от продажи похищенного топлива в особо крупном размере. Материалы уголовного дела планируется направить в Бузулукский районный суд.

Ранее в соседней с Оренбуржьем Самарской области было возбуждено уголовное дело о попытке кражи нефтепродуктов. Следствие считает, что преступники собирались с помощью спецтехники организовать врезку в магистральный нефтепродуктопровод.

Георгий Портнов