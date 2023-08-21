Жители Красноярского района обратились к губернатору с просьбой отменить решение о строительстве крематория

Жители Красноярского района записали видеообращение губернатору Дмитрию Азарову с просьбой отменить решение о строительстве крематория и кладбища в с.п. Хорошенькое вблизи села Кривое Озеров. Они предлагают найти другое место.

«В преддверии выборов губернатора Самарской области, жители села Кривое Озеро Красноярского района, узнали о том, что Дмитрий Азаров одобрил постройку крематория вблизи их села»,–говорится в сообщении к видеоролику.

В комментариях к сообщению администрация Красноярского района указала, что для строительства таких объектов, как крематорий, необходимо проведение ряда экспертиз: «Но по закону они проводятся на определенных стадиях градостроительного процесса (разработка проектной документации, получение разрешения на строительство). Сейчас данные работы на участке не проводятся».

Ранее жители Красноярского района и прокуратура уже просили отменить решение о строительстве крематория. С соответствующим требованием надзорный орган обращался в суд. Однако апелляционный суд оставил в силе определение первой инстанции, которая отказала в отмене решения о строительстве крематория. В частности, прокуратура указывала на то, что при выборе участка не учитывались гидрогеологические характеристики, особенности рельефа местности, предельно допустимые экологические нагрузки на окружающую среду и санитарные правила и нормы. Кроме того, жителей не оповестили о публичных слушаниях по изменениям в генплан сельского поселения.

В конце июля на участке под строительство крематория в с.п. Хорошенькое нашли объект исторического наследия. Специалисты установили, что в границах участка частично расположен ОАН «Земляной вал “Ново-Закамская черта” 18 века в Красноярский и Сергиевский районы». Вал входит в состав объекта культурного наследия федерального значения «Новая Закамская линия» общей протяженностью около 260 км. Объект был сооружен в 1731-1736 годах для защиты населения юго-восточной окраины европейской России от нападения кочевников. В УГООКН отметили, что охранные зоны на объекте культурного наследия «Земляной вал» не разработаны и потребовали обеспечить его сохранность при строительстве крематория.

Подробнее о ситуации – в материале «Ъ-Волга» «Хорошенькое дело».

Ани Айвазян