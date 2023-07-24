В Самарской области на месте планируемого крематория обнаружили объект исторического наследия

В Самарской области нашли объект исторического наследия на участке под строительство крематория в сельском поселении Хорошенькое (Красноярский район). Документ экспертизы опубликован на сайте регионального управления государственной охраны объектов культурного наследия (УГООКН).

Археологическое исследование проводилось в мае-июне текущего года. Специалисты установили, что в границах участка обследования частично расположен ОАН «Земляной вал “Ново-Закамская черта” 18 века в Красноярский и Сергиевский районы». Вал входит в состав объекта культурного наследия федерального значения «Новая Закамская линия» общей протяженностью около 260 км. Объект был сооружен в 1731-1736 годах для защиты населения юго-восточной окраины европейской России от нападения кочевников. В УГООКН отметили, что охранные зоны на объекте культурного наследия «Земляной вал» не разработаны и потребовали обеспечить его сохранность при строительстве крематория.

Ранее жители Красноярского района и прокуратура просили отменить решение о строительстве крематория в с.п. Хорошенькое. С соответствующим требованием надзорный орган обратился в суд. Однако апелляционный суд оставил в силе определение первой инстанции, которая отказала в отмене решения о строительстве крематория. В частности, прокуратура указывала на то, что при выборе участка не учитывались гидрогео­логические характеристики, особенности рельефа местности, предельно допустимые экологические нагрузки на окружающую среду и санитарные правила и нормы. Кроме того, жителей не оповестили о публичных слушаниях по изменениям в генплан сельского поселения.

Подробнее о ситуации – в материале «Ъ-Волга» «Хорошенькое дело».

Ани Айвазян