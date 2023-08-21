В Серове простились с еще одним погибшим в зоне СВО

В Серове (Свердловская область) простились с погибшим в ходе специальной военной операции (СВО) на Украине 48-летним Олегом Черных. Об этом сообщили на странице «ВКонтакте» администрации Серовского городского округа.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Олег Черных

Фото: Администрация Серовского городского округа Олег Черных

Фото: Администрация Серовского городского округа

По данным администрации, Олег Черных в марте добровольно отправился в зону проведения СВО. «Погиб 23 июля 2023 года в ходе боев по освобождению села Спорное в Донецкой народной республике»,— сказано в сообщении.

Олег Черных родился в Серове. Закончил школу №9, а затем профессиональное училище №83, где получил профессию слесаря по контрольно-измерительным приборам и автоматике. Окончив учебу, он работал на металлургическом, ферросплавном заводах и других предприятиях.

Напомним, ранее в Серове простились с погибшим в ходе СВО 25-летним Евгением Конаевым.

Полина Хабарова

Читайте нас в Telegram , ВКонтакте