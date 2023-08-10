В Серове простятся с погибшим в зоне СВО добровольцем

В Серове (Свердловская область) простятся с погибшим в ходе специальной военной операции (СВО) на Украине 25-летним Евгением Конаевым. Об этом сообщили на странице «ВКонтакте» администрации Серовского городского округа.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Администрация Серовского городского округа Фото: Администрация Серовского городского округа

По данным администрации, Евгений Конаев в апреле добровольно отправился в зону СВО. «Погиб 29 мая 2023 года в ходе боев по освобождению Артемовска в Донецкой народной республике»,— сказано в сообщении. Прощание состоится 11 августа в 12.00 в ритуальном зале похоронной службы «Прощание» по ул. Карбышева, 15А в Серове.

Евгений Конаев родился в Серове. Закончил школу №10, а затем профессиональное училище №54, где получил профессию сварщика. Окончив учебу, он работал токарем на механическом заводе.

Напомним, ранее в Верхней Пышме простились с погибшим в ходе СВО пенсионером МВД 48-летним Михаилом Маслаковым.

Полина Хабарова

Читайте нас в Telegram , ВКонтакте