Mercedes-Benz рассекретил новое поколение спорткара Mercedes-AMG GT

Компания Mercedes-Benz рассекретила новое поколение спорткара Mercedes-AMG GT, которое стало версией нового родстера Mercedes-AMG SL с жесткой крышей.

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От родстера новинка отличается только новым типом кузова со своим дизайном, а в остальном обе модели идентичны. После смены поколений Mercedes-AMG GT получил новую архитектуру, которая позволила увеличить колесную базу и обеспечить четырехместный салон, а кроме того впервые модель получила полный привод. Силовая структура кузова выполнена из алюминия, стали, магния и композитов, а элементы соединяются различными способами, включая сварку, клепку и склеивание.

Передняя панель с симметричным дизайном получила 12,3-дюймовую цифровую приборную панель, которая в отличие от других моделей Mercedes-Benz дополнена защищающим от бликов козырьком. На центральной консоли расположен 11,9-дюймовый вертикальный дисплей мультимедиа MBUX, а кроме того автомобиль получил особые варианты графики и особые разделы меню, предназначенные для эксплуатации машины во время трек-дней.

На старте продаж Mercedes-AMG GTL будет доступен с двигателем V8. Модель AMG GT 55 получила 476-сильный 4-литровый двигатель, AMG GT 63 оснащается 585-сильной версией этого мотора. Силовой агрегат сочетается с 9-ступенчатой автоматической коробкой передач и полным приводом, который доступен для модели впервые в ее истории. Для модели доступны адаптивная подвеска, карбон-керамические тормоза и полноуправляемое шасси.

Новый Mercedes-AMG GT в продаже появится в первой половине 2024 года. Стоимость спорткара не названа. Не сообщается и о появлении менее мощных вариантов с 4-цилиндровым двигателем, которые есть у нового Mercedes-AMG SL.

Максим Вершинин

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