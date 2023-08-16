В Петербурге аренда квартир подешевела на 8%

Аренда квартир площадью до 32 квадратных метров в Санкт-Петербурге подешевела за год на 8%, сообщает РИА Недвижимость со ссылкой на данные компании «Мир квартир».

По информации аналитиков, за год съем маленьких квартир подорожал в 61 российском городе, в частности, в Махачкале (+54%), Волжском (+40%), Магнитогорске (+29%), Ростове-на-Дону (+27%) и Кирове (+26%).

Снижение стоимости аренды с августа 2022 года наблюдается в 9 городах, среди которых Севастополь (-12%), Чита (-11%), Калининград (-10%), Петербург (-8%) и Калуга (-7%).

Эксперты связывают снижение стоимости аренды квартир в Севастополе с падением туристического спроса, так же, как и подъем в Махачкале — с его резким ростом. В целом по стране интерес к арендному жилью растет по причине доступности и экономии средств среди населения.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что стоимость аренды однокомнатных квартир в Петербурге за месяц выросла на 11%.

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