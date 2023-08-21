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Алтайский депутат, получивший срок за изнасилование, не смог оспорить приговор

Алтайский краевой суд вынес решение по жалобе депутата госсобрания Республики Алтай, члена комитета по законодательству и правопорядку и местному самоуправлению Александра Коршука. Апелляционный суд подтвердил решение предыдущей инстанции. Депутата приговорили к 8,5 годам колонии. Его признали виновным по ст. 131 УК РФ (изнасилование несовершеннолетней) и ст. 135 УК РФ (развратные действия).

По данным следствия, в конце 2019 года в Барнауле обвиняемый изнасиловал 14-летнюю племянницу своей супруги. Только спустя два года подросток рассказал о произошедшем. Также , говорится в деле, депутат совершал в отношении девочки развратные действия.

Парламентарий был задержан в конце 2021 года. От дачи показаний в ходе предварительного следствия он отказался, сославшись на ст. 51 Конституции РФ.

Помимо лишения свободы Александра Корушка лишили права занимать определенные должности на пять лет.

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Александр Киселев

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