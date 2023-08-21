Арестован пентхаус, принадлежавший экс-губернатору Челябинской области

Арбитражный суд Челябинской области запретил совершать регистрационные действия с московским пентхаусом, который ранее принадлежал бывшему губернатору Борису Дубровскому. Такие обеспечительные меры приняты в рамках дела о банкротстве экс-главы региона по заявлению финансового управляющего. Определение суда опубликовано в картотеке арбитражных дел.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Родион Платонов, Коммерсантъ Фото: Родион Платонов, Коммерсантъ

На прошлой неделе финансовый управляющий Бориса Дубровского Иван Васин направил в суд заявление о признании недействительной сделки купли-продажи нежилого помещения площадью 220 кв. м, расположенного на улице Никольская Тверского района Москвы. Договор должник заключил 15 сентября 2021 года с Максимом Анциферовым. Заявитель настаивает на возвращении недвижимости в конкурсную массу.

Вместе с ходатайством Иван Васин попросил суд принять обеспечительные меры и наложить арест на имущество Максима Анциферова на сумму 380 млн руб., а также запретить Росреестру совершать какие-либо регистрационные действия в отношении спорного помещения. Суд удовлетворил заявление финансового управляющего лишь частично, посчитав, что арест имущества покупателя излишняя мера.

Как сообщал «Ъ-Южный Урал», арбитражный суд региона по заявлению обанкротившегося АО «Производственное объединение “Монтажник”» (Магнитогорск) признал бывшего губернатора Челябинской области Бориса Дубровского банкротом и ввел в отношении него процедуру реструктуризации долгов. Кредитор также направил в суд заявление о включении 930 млн руб. в реестр требований.

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