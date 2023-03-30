В Самаре в грузовом порту загорелся дизель-элетроход

Правоохранители расследуют возгорание на судне в Самаре. Происшествие случилось в среду вечером в грузовом порту. Об этом сообщает Центральное межрегиональное следственное управление на транспорте Следственного комитета России (МСУТ СК РФ).

«На дизель-электроходе "Шлюзовой-145" произошло воспламенение водонагревателя в машинном отделении. Предварительная причина воспламенения – короткое замыкание проводки»,– говорится в сообщении.

Возгорание локализовали члены экипажа. В связи с происшествием начата доследственная проверка. Устанавливаются причины и обстоятельства происшествия.

Георгий Портнов