В Ярославле хотят установить дорожные столбы в виде медведя

Мэрия Ярославля объявила конкурс на создание проектов арт-объектов «Символы истории и культуры Ярославля», в ходе которого планируется разработать дорожные ограничители (болларды) в образе медведя. Постановление об этом подписал мэр города Артем Молчанов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Волжская набережная в Ярославле

Фото: Пресс-служба мэрии Ярославля Волжская набережная в Ярославле

Фото: Пресс-служба мэрии Ярославля

Болларды — это дорожные столбы, которые устанавливаются во многих странах вместо заборов для разделения проезжей и пешеходной частей, а также для ограничения движения.

Согласно постановлению мэрии, болларды должны быть не менее 0,5 м высотой и весом не менее 100 кг. Устанавливаться они могут не только на дорогах, но и на территориях общего пользования в качестве арт-объектов.

Как пояснили «Ъ-Ярославль» в мэрии города, дорожные столбы могут быть установлены в районе Волжской набережной. Точное место размещения и количество будет определено после завершения конкурса, итоги которого подведут в августе. Автор лучшего проекта получит 100 тыс. руб.

Антон Голицын