Тотальное ретроградство

Исполнительный редактор «Коммерсантъ Стиль» Юрий Хнычкин — о премьерах старейшей и одной из самых престижных женевских часовых мануфактур на выставке Watches & Wonders 2023.

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Напомним, если кто забыл: ретроградом в русском языке принято называть человека отсталого, противодействующего прогрессу. Реакционера в общем. У часовщиков ретроград — это всего-навсего стрелочный указатель, прыжком возвращающийся к начальной отметке после прохождения шкалы. Одно из часовых усложнений, милый кунштюк, свидетельствующий о накопленном в механизме запасе энергии на решающий бросок. Нагляднее всего изучать ретроградные указатели на примере минутных: однажды вы, возможно, даже не задаваясь целью, а случайно застанете мгновение на границе 59-й и 60-й минуты и убедитесь, как все происходит: р-раз — и стрелка моментально отлетела к началу шкалы. Ретроградная часовая стрелка редка (обычно вместо нее применяется так называемый прыгающий час на дисковом указателе), так что всем прочим желающим понаблюдать за механической аттракцией остается набраться терпения и дождаться либо полночи понедельника (ретроградный указатель дня недели), либо конца последних суток месяца (ретроградный указатель даты). Что и рекомендуется в отношении новинок 2023 года от старейшей женевской мануфактуры.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Кристиан Сельмони

Кристиан Сельмони



Откровенно говоря, я бы не отнес ретрограды к числу излюбленных усложнений Vacheron Constantin. Бог знает, почему в этом году она решила сделать на них акцент. Задача исторической легитимизации ретроградов была поручена моему доброму знакомому — директору мануфактуры по стилю и наследию Кристиану Сельмони. И она была с честью выполнена: каждую новинку Кристиан аккуратно снабдил множественными ссылками на винтажные образцы. Благо, в архивах Vacheron Constantin, ведущихся с 1755 года, как в той Греции, есть все.

Раз ретроград, два ретроград…

Самый «доступный» способ наблюдения за ретроградом — Overseas Moon Phase Retrograde Date. Представитель модного семейства (не зря мануфактура характеризует их как «первые спортивные часы Vacheron Constantin с ретроградным указателем») в стальном корпусе диаметром 41 мм и толщиной 10,48 мм с синим лаковым циферблатом с эффектом «солнце» предлагает ретроградный указатель даты (с 1-го по 31-е число), расположенный в верхней части циферблата, и индикатор фаз Луны — в нижней. Механизм — автоматический мануфактурный, с массивным золотым ротором подзавода, видимым сквозь сапфировое окно задней крышки. В комплекте идут аж три ремешка: стальной браслет, синий из телячьей кожи и синий каучуковый (обычная практика для коллекции Overseas).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Часы Vacheron Constantin Overseas Moon Phase Retrograde Date Часы Vacheron Constantin Overseas Moon Phase Retrograde Date Детали часов Vacheron Constantin Overseas Moon Phase Retrograde Date Детали часов Vacheron Constantin Overseas Moon Phase Retrograde Date Часы Vacheron Constantin Overseas Moon Phase Retrograde Date Часы Vacheron Constantin Overseas Moon Phase Retrograde Date Часы Vacheron Constantin Overseas Moon Phase Retrograde Date Часы Vacheron Constantin Overseas Moon Phase Retrograde Date Застежка часов Vacheron Constantin Overseas Moon Phase Retrograde Date Детали часов Vacheron Constantin Overseas Moon Phase Retrograde Date Застежка часов Vacheron Constantin Overseas Moon Phase Retrograde Date Обратная сторона часов Vacheron Constantin Overseas Moon Phase Retrograde Date Часы Vacheron Constantin Overseas Moon Phase Retrograde Date Следующая фотография 1 / 13 Часы Vacheron Constantin Overseas Moon Phase Retrograde Date Часы Vacheron Constantin Overseas Moon Phase Retrograde Date Детали часов Vacheron Constantin Overseas Moon Phase Retrograde Date Детали часов Vacheron Constantin Overseas Moon Phase Retrograde Date Часы Vacheron Constantin Overseas Moon Phase Retrograde Date Часы Vacheron Constantin Overseas Moon Phase Retrograde Date Часы Vacheron Constantin Overseas Moon Phase Retrograde Date Часы Vacheron Constantin Overseas Moon Phase Retrograde Date Застежка часов Vacheron Constantin Overseas Moon Phase Retrograde Date Детали часов Vacheron Constantin Overseas Moon Phase Retrograde Date Застежка часов Vacheron Constantin Overseas Moon Phase Retrograde Date Обратная сторона часов Vacheron Constantin Overseas Moon Phase Retrograde Date Часы Vacheron Constantin Overseas Moon Phase Retrograde Date

Если одного ретроградного указателя мало, то есть вариант Bi-Retro, как принято выражаться у часовщиков. Это Patrimony Retrograde Day-Date — костюмный представитель гораздо более престижной коллекции Patrimony, на что намекает корпус диаметром 42,5 мм и толщиной 9,7 мм из супердорогой платины. На циферблате лососевого цвета, вечно актуального для дорогих часов, вы обнаружите уже два ретроградных указателя: даты (в верхней части) и дня недели (в нижней). Модель оснащается автоматическим мануфактурным механизмом с ажурным золотым ротором подзавода в форме эмблемы мануфактуры — мальтийского креста.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Часы Vacheron Constantin Patrimony Retrograde Day-Date Часы Vacheron Constantin Patrimony Retrograde Day-Date Часы Vacheron Constantin Patrimony Retrograde Day-Date Часы Vacheron Constantin Patrimony Retrograde Day-Date Детали часов Vacheron Constantin Patrimony Retrograde Day-Date Сборка часов Vacheron Constantin Patrimony Retrograde Day-Date Сборка часов Vacheron Constantin Patrimony Retrograde Day-Date Сборка часов Vacheron Constantin Patrimony Retrograde Day-Date Часы Vacheron Constantin Patrimony Retrograde Day-Date Часы Vacheron Constantin Patrimony Retrograde Day-Date Деталь часов Vacheron Constantin Patrimony Retrograde Day-Date Обратная сторона часов Vacheron Constantin Patrimony Retrograde Day-Date Следующая фотография 1 / 12 Часы Vacheron Constantin Patrimony Retrograde Day-Date Часы Vacheron Constantin Patrimony Retrograde Day-Date Часы Vacheron Constantin Patrimony Retrograde Day-Date Часы Vacheron Constantin Patrimony Retrograde Day-Date Детали часов Vacheron Constantin Patrimony Retrograde Day-Date Сборка часов Vacheron Constantin Patrimony Retrograde Day-Date Сборка часов Vacheron Constantin Patrimony Retrograde Day-Date Сборка часов Vacheron Constantin Patrimony Retrograde Day-Date Часы Vacheron Constantin Patrimony Retrograde Day-Date Часы Vacheron Constantin Patrimony Retrograde Day-Date Деталь часов Vacheron Constantin Patrimony Retrograde Day-Date Обратная сторона часов Vacheron Constantin Patrimony Retrograde Day-Date

… и не только ретроград

Поднимаясь выше по иерархии «вашроновских» новинок, мы неминуемо встретимся с Traditionnelle Tourbillon Retrograde Date Openface, то есть скелетированной (с прозрачным циферблатом) моделью с ретроградным указателем даты и турбийоном. Я бы назвал ее полускелетоном, так как присутствуют отдельные элементы циферблата красивого сланцево-серого цвета. Из названия часов ясен их функционал, дополню парой замечаний: ретроградный указатель даты — в верхнем полукружье циферблата, видимыми оставлены заводной барабан, узел ангренажа (заводной коронки) и каретка турбийона у отметки «6 часов», выполненная в форме мальтийского креста. Особое визуальное пиршество ждет сзади: автоматический мануфактурный механизм с 72-часовым запасом хода с периферическим — вращающимся по окружности секторным ротором, не заслоняющим вид механизма с филигранно отполированными «волнами», сапфировыми подшипниками и многочисленными золотыми надписями, греющими душу владельца. Корпус диаметром 41 мм и толщиной 11,07 мм выполнен из розового золота. Однозначный лайк, несмотря на мое скептическое отношение к «скелетоноподобным».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Часы Vacheron Constantin Traditionnelle Tourbillon Retrograde Date Openface Часы Vacheron Constantin Traditionnelle Tourbillon Retrograde Date Openface Часы Vacheron Constantin Traditionnelle Tourbillon Retrograde Date Openface Часы Vacheron Constantin Traditionnelle Tourbillon Retrograde Date Openface Часы Vacheron Constantin Traditionnelle Tourbillon Retrograde Date Openface Обратная сторона часов Vacheron Constantin Traditionnelle Tourbillon Retrograde Date Openface Часы Vacheron Constantin Traditionnelle Tourbillon Retrograde Date Openface Изготовление часов Vacheron Constantin Traditionnelle Tourbillon Retrograde Date Openface Изготовление часов Vacheron Constantin Traditionnelle Tourbillon Retrograde Date Openface Сбока часов Vacheron Constantin Traditionnelle Tourbillon Retrograde Date Openface Сбока часов Vacheron Constantin Traditionnelle Tourbillon Retrograde Date Openface Следующая фотография 1 / 11 Часы Vacheron Constantin Traditionnelle Tourbillon Retrograde Date Openface Часы Vacheron Constantin Traditionnelle Tourbillon Retrograde Date Openface Часы Vacheron Constantin Traditionnelle Tourbillon Retrograde Date Openface Часы Vacheron Constantin Traditionnelle Tourbillon Retrograde Date Openface Часы Vacheron Constantin Traditionnelle Tourbillon Retrograde Date Openface Обратная сторона часов Vacheron Constantin Traditionnelle Tourbillon Retrograde Date Openface Часы Vacheron Constantin Traditionnelle Tourbillon Retrograde Date Openface Изготовление часов Vacheron Constantin Traditionnelle Tourbillon Retrograde Date Openface Изготовление часов Vacheron Constantin Traditionnelle Tourbillon Retrograde Date Openface Сбока часов Vacheron Constantin Traditionnelle Tourbillon Retrograde Date Openface Сбока часов Vacheron Constantin Traditionnelle Tourbillon Retrograde Date Openface

Наконец, в очередной раз свои нетривиальные возможности продемонстрировало специализирующееся на индивидуальных заказах подразделение Atelier Cabinotiers, названное в честь «кабинотье» — часовщиков XVIII—первой половины XIX веков, воплощавших любые пожелания клиентов. Показаны выполненные в единственном экземпляре Les Cabinotiers Dual Moon Grand Complication c 11 усложнениями, в том числе минутным репетиром, турбийоном (скрытого расположения, видимым только с внутренней стороны), вечным календарем (ретроград в данном случае представлен указателем даты в верхнем секторе циферблата), двойным индикатором фаз Луны для Северного и Южного полушарий, картой звездного неба и указателем часов, исчисленных по звездам (звездные сутки составляют 23 часа 56 минут 4 секунды). Двусторонние (с двумя функциональными циферблатами по обе стороны корпуса) часы заключены в массивный корпус диаметром 46 мм и толщиной 17,1 мм из белого золота и оснащены мануфактурным механизмом с ручным заводом — производным от знаменитого калибра 2755, разработанного к 250-летию Vacheron Constantin, которое отмечалось в 2005 году. В данном случае цена выражается, уверен, в семизначных числах в валюте, что объяснимо как сложностью механизма, так и тщательностью исполнения и эксклюзивностью часов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Часы Vacheron Constantin Les Cabinotiers Dual Moon Grand Complication Часы Vacheron Constantin Les Cabinotiers Dual Moon Grand Complication Обратная сторона часов Vacheron Constantin Les Cabinotiers Dual Moon Grand Complication Обратная сторона часов Vacheron Constantin Les Cabinotiers Dual Moon Grand Complication Часы Vacheron Constantin Les Cabinotiers Dual Moon Grand Complication Часы Vacheron Constantin Les Cabinotiers Dual Moon Grand Complication Часы Vacheron Constantin Les Cabinotiers Dual Moon Grand Complication Часы Vacheron Constantin Les Cabinotiers Dual Moon Grand Complication Деталь часов Vacheron Constantin Les Cabinotiers Dual Moon Grand Complication Деталь часов Vacheron Constantin Les Cabinotiers Dual Moon Grand Complication Следующая фотография 1 / 10 Часы Vacheron Constantin Les Cabinotiers Dual Moon Grand Complication Часы Vacheron Constantin Les Cabinotiers Dual Moon Grand Complication Обратная сторона часов Vacheron Constantin Les Cabinotiers Dual Moon Grand Complication Обратная сторона часов Vacheron Constantin Les Cabinotiers Dual Moon Grand Complication Часы Vacheron Constantin Les Cabinotiers Dual Moon Grand Complication Часы Vacheron Constantin Les Cabinotiers Dual Moon Grand Complication Часы Vacheron Constantin Les Cabinotiers Dual Moon Grand Complication Часы Vacheron Constantin Les Cabinotiers Dual Moon Grand Complication Деталь часов Vacheron Constantin Les Cabinotiers Dual Moon Grand Complication Деталь часов Vacheron Constantin Les Cabinotiers Dual Moon Grand Complication

Юрий Хнычкин