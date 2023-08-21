Тотальное ретроградство

Исполнительный редактор «Коммерсантъ Стиль» Юрий Хнычкин — о премьерах старейшей и одной из самых престижных женевских часовых мануфактур на выставке Watches & Wonders 2023.
Напомним, если кто забыл: ретроградом в русском языке принято называть человека отсталого, противодействующего прогрессу. Реакционера в общем. У часовщиков ретроград — это всего-навсего стрелочный указатель, прыжком возвращающийся к начальной отметке после прохождения шкалы. Одно из часовых усложнений, милый кунштюк, свидетельствующий о накопленном в механизме запасе энергии на решающий бросок. Нагляднее всего изучать ретроградные указатели на примере минутных: однажды вы, возможно, даже не задаваясь целью, а случайно застанете мгновение на границе 59-й и 60-й минуты и убедитесь, как все происходит: р-раз — и стрелка моментально отлетела к началу шкалы. Ретроградная часовая стрелка редка (обычно вместо нее применяется так называемый прыгающий час на дисковом указателе), так что всем прочим желающим понаблюдать за механической аттракцией остается набраться терпения и дождаться либо полночи понедельника (ретроградный указатель дня недели), либо конца последних суток месяца (ретроградный указатель даты). Что и рекомендуется в отношении новинок 2023 года от старейшей женевской мануфактуры.
Кристиан Сельмони
Откровенно говоря, я бы не отнес ретрограды к числу излюбленных усложнений Vacheron Constantin. Бог знает, почему в этом году она решила сделать на них акцент. Задача исторической легитимизации ретроградов была поручена моему доброму знакомому — директору мануфактуры по стилю и наследию Кристиану Сельмони. И она была с честью выполнена: каждую новинку Кристиан аккуратно снабдил множественными ссылками на винтажные образцы. Благо, в архивах Vacheron Constantin, ведущихся с 1755 года, как в той Греции, есть все.
Раз ретроград, два ретроград…
Самый «доступный» способ наблюдения за ретроградом — Overseas Moon Phase Retrograde Date. Представитель модного семейства (не зря мануфактура характеризует их как «первые спортивные часы Vacheron Constantin с ретроградным указателем») в стальном корпусе диаметром 41 мм и толщиной 10,48 мм с синим лаковым циферблатом с эффектом «солнце» предлагает ретроградный указатель даты (с 1-го по 31-е число), расположенный в верхней части циферблата, и индикатор фаз Луны — в нижней. Механизм — автоматический мануфактурный, с массивным золотым ротором подзавода, видимым сквозь сапфировое окно задней крышки. В комплекте идут аж три ремешка: стальной браслет, синий из телячьей кожи и синий каучуковый (обычная практика для коллекции Overseas).
Если одного ретроградного указателя мало, то есть вариант Bi-Retro, как принято выражаться у часовщиков. Это Patrimony Retrograde Day-Date — костюмный представитель гораздо более престижной коллекции Patrimony, на что намекает корпус диаметром 42,5 мм и толщиной 9,7 мм из супердорогой платины. На циферблате лососевого цвета, вечно актуального для дорогих часов, вы обнаружите уже два ретроградных указателя: даты (в верхней части) и дня недели (в нижней). Модель оснащается автоматическим мануфактурным механизмом с ажурным золотым ротором подзавода в форме эмблемы мануфактуры — мальтийского креста.
… и не только ретроград
Поднимаясь выше по иерархии «вашроновских» новинок, мы неминуемо встретимся с Traditionnelle Tourbillon Retrograde Date Openface, то есть скелетированной (с прозрачным циферблатом) моделью с ретроградным указателем даты и турбийоном. Я бы назвал ее полускелетоном, так как присутствуют отдельные элементы циферблата красивого сланцево-серого цвета. Из названия часов ясен их функционал, дополню парой замечаний: ретроградный указатель даты — в верхнем полукружье циферблата, видимыми оставлены заводной барабан, узел ангренажа (заводной коронки) и каретка турбийона у отметки «6 часов», выполненная в форме мальтийского креста. Особое визуальное пиршество ждет сзади: автоматический мануфактурный механизм с 72-часовым запасом хода с периферическим — вращающимся по окружности секторным ротором, не заслоняющим вид механизма с филигранно отполированными «волнами», сапфировыми подшипниками и многочисленными золотыми надписями, греющими душу владельца. Корпус диаметром 41 мм и толщиной 11,07 мм выполнен из розового золота. Однозначный лайк, несмотря на мое скептическое отношение к «скелетоноподобным».
Наконец, в очередной раз свои нетривиальные возможности продемонстрировало специализирующееся на индивидуальных заказах подразделение Atelier Cabinotiers, названное в честь «кабинотье» — часовщиков XVIII—первой половины XIX веков, воплощавших любые пожелания клиентов. Показаны выполненные в единственном экземпляре Les Cabinotiers Dual Moon Grand Complication c 11 усложнениями, в том числе минутным репетиром, турбийоном (скрытого расположения, видимым только с внутренней стороны), вечным календарем (ретроград в данном случае представлен указателем даты в верхнем секторе циферблата), двойным индикатором фаз Луны для Северного и Южного полушарий, картой звездного неба и указателем часов, исчисленных по звездам (звездные сутки составляют 23 часа 56 минут 4 секунды). Двусторонние (с двумя функциональными циферблатами по обе стороны корпуса) часы заключены в массивный корпус диаметром 46 мм и толщиной 17,1 мм из белого золота и оснащены мануфактурным механизмом с ручным заводом — производным от знаменитого калибра 2755, разработанного к 250-летию Vacheron Constantin, которое отмечалось в 2005 году. В данном случае цена выражается, уверен, в семизначных числах в валюте, что объяснимо как сложностью механизма, так и тщательностью исполнения и эксклюзивностью часов.