Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Прокуратура судится с мэрией Самары из-за бесхозной территории

Прокуратура Октябрьского района Самары обратилась в суд с иском к городскому департаменту управления имуществом. Поводом для этого стал Инженерный переулок, который оказался бесхозным участком. Об этом сообщает районное надзорное ведомство.

По информации контрольного органа, Инженерный переулок соединяет ул. Мичурина и ул. Скляренко. Правоохранители установили, что он не находится ни на чьем балансе.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Поэтому прокуратура стала добиваться в суде оформления и регистрации права муниципальной собственности на указанный объект дорожного хозяйства. Иск был удовлетворен. Решение суда не вступило в законную силу.

Ранее прокуратура засудила самарскую мэрию из-за объекта культурного наследия. Разбирательство касалось работ по сохранению Дома мещанки Сафоновой на ул. Садовая, д. 228, лит. «А».

Георгий Портнов

Картина дня

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...