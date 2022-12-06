Прокуратура судится с мэрией Самары из-за бесхозной территории

Прокуратура Октябрьского района Самары обратилась в суд с иском к городскому департаменту управления имуществом. Поводом для этого стал Инженерный переулок, который оказался бесхозным участком. Об этом сообщает районное надзорное ведомство.

По информации контрольного органа, Инженерный переулок соединяет ул. Мичурина и ул. Скляренко. Правоохранители установили, что он не находится ни на чьем балансе.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Поэтому прокуратура стала добиваться в суде оформления и регистрации права муниципальной собственности на указанный объект дорожного хозяйства. Иск был удовлетворен. Решение суда не вступило в законную силу.

Ранее прокуратура засудила самарскую мэрию из-за объекта культурного наследия. Разбирательство касалось работ по сохранению Дома мещанки Сафоновой на ул. Садовая, д. 228, лит. «А».

Георгий Портнов