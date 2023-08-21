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Коммерсантъ FM
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Softline планирует листинг акций на Мосбирже

ПАО «Софтлайн» планирует обратиться на Московскую биржу с заявлением о листинге своих акций. Компания ожидает, что торги ее акциями начнутся в конце сентября.

«Предполагается, что торги акциями начнутся в конце сентября 2023 года, но не ранее, чем будут завершены расчеты в рамках обмена»,— говорится в пресс-релизе (цитата по ТАСС).

В октябре 2022 года Softline завершила процесс выделения российской части бизнеса. В России фирма продолжила работу под названием «Группа компаний Softline», международная структура сменила название на NOVENTIQ. В апреле стало известно о продаже группы компаний Softline фонду управляющей компании «ТЕТИС Кэпитал». Сотрудники и менеджмент компании получат в прямое владение до 15% акций АО «Софтлайн».

Лаура Кеффер

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