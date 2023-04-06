Группу компаний Softline продадут управляющей компании «ТЕТИС Кэпитал»

Группа компаний Softline, специализирующаяся на информационных технологиях, будет продана управляющей компании «ТЕТИС Кэпитал», сообщила пресс-служба группы. Ожидается, что сделка по продаже завершится до 30 апреля 2023 года.

Решение продать 100% акций компании фонду под управлением независимой компании ООО «ТЕТИС Кэпитал» принял основатель Softline Игорь Боровиков совместно с группой инвесторов. Сам господин Боровиков выйдет из состава акционеров группы.

В сообщении отмечается, что за последние годы управленческий и операционный контроль полностью перешел к менеджменту Softline. В ближайшее время сотрудники и менеджмент компании получат в прямое владение до 15% акций АО «Софтлайн». Планируется, что в среднесрочной перспективе доля владения сотрудников акциями увеличится до 25–30%.

В октябре 2022 года Softline завершила процесс выделения российской части бизнеса. В России фирма продолжила работу под названием «Группа компаний Softline», международная структура сменила название на NOVENTIQ. В феврале текущего года NOVENTIQ объявила о слиянии с американской Corner Growth Acquisition Corp. в целях получения листинга на Nasdaq.

Милена Костерева